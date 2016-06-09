У Кличко уверяют, что защищают киевское метро от российских кредиторов
Мэр Киева Виталий Кличко сделал все возможное, чтобы не допустить парализации работы столичного метрополитена.
Об этом заявил заместитель Кличко, руководитель транспортной сферы столицы Илья Сагайдак в интервью «Фактам».
«Ситуацию с «Укррослизингом» контролирует лично киевский городской глава Виталий Кличко. Недавно он обратился к президенту страны и к СНБО с просьбой защитить киевлян от произвола компании с российским следом, ведь этот вопрос затрагивает интересы украинского народа», — заявил Сагайдак.
Напомним подконтрольное российскому «Внешэкономбанку» ООО «Укррослизинг» через суд требует от столичного метрополитена погасить долг в размере 1959466 447,88 грн за взятые в лизинг в 2010-2013 годах вагоны. На основании этого обращения, 13 мая Хозяйственный суд Киева даже наложил арест на сотню взятых в лизинг вагонов. Тогда киевские чиновники заявили, что подобное решение суда ставит под угрозу нормальное функционирование транспортного сообщения города и подали апелляцию, которая сняла наложенный на вагоны арест. В данный момент судовая тяжба продолжается.
По оценкам специалистов Киевским метрополитеном ежедневно пользуются около 1 млн. человек и в результате изъятия 100 работающих вагонов транспортная система столицы может частично остановиться.
Сагайдак также отметил, что киевская власть сделает все, чтобы не допустить подобного исхода и активно занимается решением проблемы старых кредитов. Кроме того, замглавы КГГА заявил, что для того, чтобы подобная ситуация не повторилась в киевской мэрии, ведут принципиально новую транспортную политику, которая по европейскому образцу ориентирована в первую очередь на людей, а не на автомобили.
«Мы направляем наши усилия на создание комфортной среды для киевлян и гостей столицы: удобное пешеходное пространство, новые велодорожки и велопаркинги, комфортный общественный транспорт. Естественно, не забываем о строительстве новых магистралей, паркингов, качественном ремонте дорог и разгрузке столицы от массового наплыва автомобилей», – добавил Сагайдак.