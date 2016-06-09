У Кличко уверяют, что защищают киевское метро от российских кредиторов

Об этом заявил заместитель Кличко, руководитель транспортной сферы столицы Илья Сагайдак в интервью «Фактам».

«Ситуацию с «Укррослизингом» контролирует лично киевский городской глава Виталий Кличко. Недавно он обратился к президенту страны и к СНБО с просьбой защитить киевлян от произвола компании с российским следом, ведь этот вопрос затрагивает интересы украинского народа», — заявил Сагайдак.

Напомним подконтрольное российскому «Внешэкономбанку» ООО «Укррослизинг» через суд требует от столичного метрополитена погасить долг в размере 1959466 447,88 грн за взятые в лизинг в 2010-2013 годах вагоны. На основании этого обращения, 13 мая Хозяйственный суд Киева даже наложил арест на сотню взятых в лизинг вагонов. Тогда киевские чиновники заявили, что подобное решение суда ставит под угрозу нормальное функционирование транспортного сообщения города и подали апелляцию, которая сняла наложенный на вагоны арест. В данный момент судовая тяжба продолжается.

По оценкам специалистов Киевским метрополитеном ежедневно пользуются около 1 млн. человек и в результате изъятия 100 работающих вагонов транспортная система столицы может частично остановиться.

Сагайдак также отметил, что киевская власть сделает все, чтобы не допустить подобного исхода и активно занимается решением проблемы старых кредитов. Кроме того, замглавы КГГА заявил, что для того, чтобы подобная ситуация не повторилась в киевской мэрии, ведут принципиально новую транспортную политику, которая по европейскому образцу ориентирована в первую очередь на людей, а не на автомобили.

«Мы направляем наши усилия на создание комфортной среды для киевлян и гостей столицы: удобное пешеходное пространство, новые велодорожки и велопаркинги, комфортный общественный транспорт. Естественно, не забываем о строительстве новых магистралей, паркингов, качественном ремонте дорог и разгрузке столицы от массового наплыва автомобилей», – добавил Сагайдак.