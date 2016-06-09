В Киеве объявлено о подозрении двум молодчикам, жестоко избившим в кафе бойца АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, по согласованию Киевской местной прокуратуры №8 объявлено о подозрении двум молодчикам, которые в одном из кафе в Святошинском районе столицы нанесли участнику АТО тяжкие телесные повреждения.

Молодчикам инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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Установлено, что в ночь на 3 июня в кафе ворвалась группа молодчиков, которые начали избивать посетителей кафе, среди них - 32-летний демобилизованный боец АТО. Молодчики набросились на него, повалили на пол и начали бить ногами, бочками из-под пива и другими тяжелыми предметами. Как следствие, боец получил тяжелые ушибы головного мозга и переломы костей черепа.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное молодчикам грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Следственные действия, в ходе которых будут установлены другие участники драки, продолжаются.

Также в прокуратуре сообщили, что по данному факту идет служебная проверка действий сотрудников Государственной службы охраны, которые выезжали на место происшествия.