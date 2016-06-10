В КГГА рассказали о ситуации с мусором в столице

Об этом рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть" заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает ТСН.

Читайте такжеЖители Львова начали сносить мусор к дому мэра Садового

По его словам, этому мусору городская власть противопоставляет мусороперерабатывающий завод "Энергия", который за последние полтора года увеличил свою мощность вдвое без ущерба для экологии.

Пантелеев рассказал, что в Киеве мусор распределяется на две категории, и для каждой из них имеются два отдельных полигона. Один накапливает строительные отходы, другой – бытовые. Второй полигон имеет уже 30 лет.

"Две основные опасности, которые есть на любом полигоне, это биогаз, который является причиной пожаров, и фильтрат – токсичное вещество, которое образуется при долгом хранении отходов", - сказал представитель КГГА.

Читайте такжеКернес: за три года в Харькове заработает комплекс по переработке мусора

По его словам, чтобы на свалке не скапливался биогаз, на нем действует система дегазации – в теле полигона расположены 141 скважина, которые забирают этот газ, сжигают и он превращается в электроэнергию, которая по зеленому тарифу продается в сеть. В час сжигается 1200 кубометров газа, сказал Петр Пантелеев.