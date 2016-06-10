В Киеве стартовал открытый конкурс на замещение должностей директоров школ и детсадов

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко.

«Киев стал первым городом, который инициировал проведение прозрачных и публичных конкурсов для определения руководителей школ и детсадов. Наш опыт еще в прошлом году начали перенимать и другие города, а осенью официальный порядок такого назначения руководителей утвердило правительство», – отметила она.

По словам Анны Старостенко, конкурс продлится полтора месяца – с 1 июня до 15 июля. «Прием документов уже начался, он завершится 21 июня. После этого состоится собственно конкурсный отбор, во время которого все претенденты на открытой конкурсной основе будут бороться за возможность возглавить соответствующее учебное заведение», – сказала заместитель председателя КГГА.

Отбор кандидатур будет проходить в три этапа:

23-24 июня – проведение психологического тренинга для претендентов на базе Киевского университета имени Бориса Гринченко;

30 июня – 1 июля – ознакомление с учебными заведениями, педагогическими коллективами и родительской общественностью;

4-5 июля – презентация собственного видения развития учебного заведения.





Отбор будет проводить специальная комиссия, в состав которой вошли представители органов местного самоуправления, родительских организаций, общественных объединений, руководителей учебных заведений Киева, депутаты Киевсовета, ученые, эксперты, представители других общественных организаций, работающих в сфере образования и психологи.

«Основные требования к потенциальному руководителю учебного заведения, которые мы выдвигаем, – это лидерские и управленческие способности, аналитическое мышление и стратегическое планирование, а также умение эффективно построить коммуникацию. Нашим школам и детсадам нужны лучшие управленцы, ведь не бывает плохих учебных заведений, бывают лишь слабые менеджеры. Именно поэтому город совместно с широким кругом экспертов положил начало этому конкурсу», – подчеркнула заместитель председателя КГГА.

Отметим, что документы на участие в конкурсе (биографическая справка и копия документа об образовании) претенденты могут подать до 21 июня 2016 года в Департамент образования и науки, молодежи и спорта Киева (бульвар Т. Шевченко, 3, каб. 412). С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке или по тел.: 279-25-49; 279-17-45.