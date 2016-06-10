В центре Киева частично перекроют движение транспорта из-за Ночного забега

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, во время мероприятия движение будет перекрыто по такому маршруту: ул. Эспланадная - ул. Саксаганского - ул. Шота Руставели - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - ул. Физкультурная - ул. Антоновича - ул. Жилянская - ул. Льва Толстого - ул. Саксаганского - ул. Эспланадная.

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Как сообщал УНИАН, в Ночном забеге могут принять участие все желающие. В программе мероприятия две беговые дистанции: 5 и 10 км, а также заезд роллеров на 10 км.