В центре Киева частично перекроют движение транспорта из-за Ночного забега
11:04, 10 июня 2016Киев
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В субботу, 11 июня, на некоторых улицах в центре Киева с 20.00 до 22.00 - на время проведения Ночного забега (Kyiv Night Run) - будет перекрыто движение транспорта.
В центре Киева вечером 11 июня состоится Ночной забег / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, во время мероприятия движение будет перекрыто по такому маршруту: ул. Эспланадная - ул. Саксаганского - ул. Шота Руставели - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - ул. Физкультурная - ул. Антоновича - ул. Жилянская - ул. Льва Толстого - ул. Саксаганского - ул. Эспланадная.
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Как сообщал УНИАН, в Ночном забеге могут принять участие все желающие. В программе мероприятия две беговые дистанции: 5 и 10 км, а также заезд роллеров на 10 км.
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