Во время Марша равенства в Киеве будет ограничено движение транспорта

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

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Движение транспорта будет закрыто с 6.00 до 12.00 на следующих участках:

ул. Терещенковская (от ул. Богдана Хмельницкого до Льва Толстого),

ул. Владимирская (от бул. Тараса Шевченко до ул. Льва Толстого),

ул. Льва Толстого (от ул. Тарасовской до пл. Льва Толстого),

ул. Антоновича (от ул. Саксаганского до ул. Льва Толстого),

ул. Большая Васильковская (от ул. Саксаганского до ул. Павла Скоропадского), а также будет закрыта на выход станция метро «Площадь Льва Толстого».

В полиции отмечают, что водители могут пользоваться следующими маршрутами движения:

просп. Победы - площадь Победы – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – бул. Леси Украинки;

ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Крещатик – ул. Большая Васильковская – ул. Павла Скоропадского - ул. Бассейная – ул. Эспланадная –ул. Саксаганского – площадь Победы;

ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова - бул. Тараса Шевченко – площадь Победы;

ул. Антоновича – ул. Саксаганского – площадь Победы – бул. Тараса Шевченко;

ул. Антоновича – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – Бессарабская площадь – бул. Тараса Шевченко;

ул. Льва Толстого - ул. Жилянская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – Бессарабская площадь – бул. Тараса Шевченко;

ул. Льва Толстого - ул. Саксаганского – площадь Победы – бул. Тараса Шевченко;

ул. Большая Васильковская – ул. Саксаганского – площадь Победы – бул. Тараса Шевченко;

ул. Большая Васильковская – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – Бессарабская площадь – бул. Тараса Шевченко.

Полиция Киева просит водителей с пониманием отнестись к ограничениям в движении, воздерживаться от поездок в центральную часть города.