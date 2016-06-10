Киев получит 15 снегоуборочных машин от Германии - Кличко

Об этом Киевский городской глава Виталий Кличко заявил по результатам встречи с госсекретарем министерства Райнером Бомбой. Виталий Кличко поблагодарил за помощь, которую министерство оказывает для того, чтобы сделать Киев современным европейским городом. Мэр выразил надежду, что темпы эффективного сотрудничества сохранятся.

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«Я уже четвертый раз в Киеве за последний год. Каждый раз, когда мы приезжаем сюда, видим изменения. Поэтому я считаю, что вы идете правильным путем», – отметил Райнер Бомба.

В ходе встречи стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества между столичной властью и правительством Германии. В частности, Райнер Бомба отметил, что Федеральное министерство готово передать Киеву еще 15 единиц снегоуборочной техники. «Она подержанная, но в хорошем состоянии», – подчеркнул секретарь.

Кроме того, Виталий Кличко и Райнер Бомба обсудили возможность привлечения немецких экспертов, которые бы проанализировали транспортные потоки города и предложили бы решение для разгрузки улиц Киева, в частности построения новых транспортных развязок, тоннелей и кольцевой дороги. Результатом этого анализа должна стать выработка концепции, на которой будут базироваться дальнейшие инфраструктурные проекты, отметил Райнер Бомба.