"Собирал деньги на собственные нужды": в центре Киева у мужчины отобрали сумку с 2 миллионами гривень

Об этом сообщили на сайте полиции Киева.

Мужчина 46 лет из другого региона (в полиции не указывают, какого именно - УНИАН) рассказал правоохранителям, что в течение долгого времени собирал деньги. Когда сумма оказалось внушительной, он решил обменять гривны на доллары. Мужчина договорился со своим знакомым, владельцем обменного пункта.

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Заявитель оказался на улице у пункта обмена валют, не договорившись с приятелем об условиях обмена. По словам мужчины, в этот момент он заметил, что к нему со спины подходят двое. Люди в балаклавах начали бить мужчину по ногам, а когда он упал, один из нападавших вырвал сумку и рюкзак, в которых были деньги и документы.