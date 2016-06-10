Руководители городов Украины должны поддержать позицию Кличко относительно тарифов - эксперт

Об этом 9 июня заявил аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда.

В своем материале эксперт отметил, что повышение коммунальных тарифов в два раза станет слишком тяжелым бременем для общества и единственным реальным рычагом сопротивления этому процессу должно стать позиция городских голов.

"Не может не радовать, что вопреки общегосударственной тарифной политике мэр Киева Виталий Кличко не побоялся выступить против утвержденных сегодня тарифов и требует от НКРЕКП отменить такое решение. Это абсолютно правильный и достойный уважения шаг. Если на сторону народа станут и другие руководители городов и регионов, шансы на победу в тарифной войне однозначно увеличатся!", - написал Максим Гольдарб.

По словам эксперта, после очередного роста тарифов средний счет за коммунальные услуги составит около 3 тысяч гривен в отопительный период и тысячу гривен в неотапливаемый. Такое повышение, с учетом среднего уровня доходов украинцев сделает механизм предоставления субсидий неподъемным для госбюджета.

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"Если сегодня субсидии получали около 5 миллионов домохозяйств, то есть около 35% населения страны, то отныне на социальную помощь по оплате за жилищно-коммунальные услуги будет претендовать около 80% населения. Даже за среднего месячного дохода в 5 тысяч гривен на семью возникнет потребность в субсидиях, ведь людям придется отдавать от 50 % до 80 % собственных доходов на оплату коммуналки", – добавил эксперт.

По словам Максима Гольдарба решение НКРЕКП (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг), которая подчиняется Кабинету министров Украины повысить с 1 июля тарифы для населения может обернуться катастрофическими последствиями для всего государства. Именно поэтому, по мнению эксперта от такого шага необходимо отказаться. В качестве альтернативы росту тарифов аналитик привел предложение Виталия Кличко к правительству Украины. В ней по примеру Киева предлагают утвердить программу по энергоэффективности, которая позволит существенно сэкономить бюджетные средства. В рамках этой программы в киевских домах за последний год установили домовые тепловые счетчики позволяют жителям во время отопительного сезона экономить до 30% на отоплении.