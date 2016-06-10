В Киеве суд арестовал подозреваемого в жестоком избиении волонтера

Как сообщает сайт Генеральной прокуратуры, такое решение сегодня принял Подольский районный суд Киева по ходатайству Киевской местной прокуратуры №7.

Инцидент произошел в ночь на 22 мая. Находясь в районе Контрактовой площади, 26-летний молодой человек беспричинно напал на волонтера, нанес ему многочисленные удары по голове. Пострадавший до сих пор находится в больнице, его состояние очень тяжелое.

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"По результатам проведенных мероприятий правоохранителям удалось установить и задержать нападавшего. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

25 мая на своей странице в Facebook народный депутат от "БПП" Мустафа Найем сообщил, что в ночь на 22 мая в центре Киева жестоко избили военного фотографа и волонтера Сергея Моргунова. "В ночь с субботы на воскресенье в Киеве (вероятно, на улице Сагайдачного) был жестоко избит наш друг, военный фотограф, оператор и волонтер Сергей Моргунов", - сообщил он. В то время в сообщении говорилось о том, что у Моргунова диагностирован ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг, перелом нижней челюсти, перелом носа, перелом отростка лобной кости, частичная потеря памяти.