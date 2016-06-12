В Киеве начался фестиваль огня (фоторепортаж, видео)

Более 300 участников со всего мира съехались, чтобы продемонстрировать мастерское владение пламенем, передает ТСН.

Несмотря на дождь и прохладную погоду, Русановский канал по оба берега заполнен зрителями. Посмотреть на огненное шоу пришли сотни киевлян.

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Это единственный и крупнейший в восточной Европе фестиваль огня – рассказывает одна из его организаторов Елена Пилимская. Уже девять лет подряд он собирает десятки тысяч зрителей со всей страны. Когда создавали файер-фест, даже не думали, что он станет таким популярным.

"Никто не знал, что он выльется в такое большое масштабное действо, которое собирает 20 тысяч зрителей и большой интерес у публики, в том числе из других стран", - рассказала Пилимская.