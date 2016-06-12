В Киеве начался фестиваль огня (фоторепортаж, видео)
На Певческом поле столицы начался Киевский фестиваль огня.
Более 300 участников со всего мира съехались, чтобы продемонстрировать мастерское владение пламенем, передает ТСН.
Несмотря на дождь и прохладную погоду, Русановский канал по оба берега заполнен зрителями. Посмотреть на огненное шоу пришли сотни киевлян.
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Это единственный и крупнейший в восточной Европе фестиваль огня – рассказывает одна из его организаторов Елена Пилимская. Уже девять лет подряд он собирает десятки тысяч зрителей со всей страны. Когда создавали файер-фест, даже не думали, что он станет таким популярным.
"Никто не знал, что он выльется в такое большое масштабное действо, которое собирает 20 тысяч зрителей и большой интерес у публики, в том числе из других стран", - рассказала Пилимская.