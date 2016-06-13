В Соломенском райсуде Киева выгорела комната с уголовными делами (фото)

Пожар возник на первом и втором этажах, сообщает Еспресо.TV.

Огонь уже потушили – на вызов приехали 8 пожарных автомобилей.

На данный момент точная причина возгорания неизвестна. В результате пожара никто не пострадал - во время возгорания на месте происшествия находился только охранник.

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Уже известно, что залы заседаний и кабинеты судей не пострадали. В то же время выгорела комната, где хранились материалы уголовных дел, передает ТСН.

По данным телеканала "112 Украина", пожар начался в 3:25, его удалось локализовать за 2 часа.

Сейчас возле здания суда уже собрались сотрудники, однако на рабочие места они попасть не могут, поскольку, по словам спасателей, здание в достаточно аварийном состоянии, там может обвалиться крыша.