Полиция расследует пожар в Соломенском райсуде Киева как умышленное уничтожение имущества

Об этом говорится в сообщении Главного управления полиции в Киеве.

Отмечается, что в Соломенское управление полиции сообщение о пожаре в помещении суда поступило около 3:30. На место происшествия прибыли представители всех профильных служб.

Пожар на втором этаже был локализован. В ходе осмотра здания следователи изъяли остатки электросети и пожарный мусор.

Предварительно установлено, что пожар произошел в результате замыкания электросети. В результате повреждены коридор на втором этаже и три кабинета.

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По данному факту следователи районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители изъятые предметы направили на исследование. Окончательная причина возгорания будет установлена после проведения экспертизы.

Как сообщалось ранее, залы заседаний и кабинеты судей Соломенского райсуда в результате пожара не пострадали, однако выгорела комната, где хранились материалы уголовных дел.