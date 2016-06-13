Полиция расследует пожар в Соломенском райсуде Киева как умышленное уничтожение имущества
Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества" из-за ночного пожара в Соломенском райсуде Киева.
Об этом говорится в сообщении Главного управления полиции в Киеве.
Отмечается, что в Соломенское управление полиции сообщение о пожаре в помещении суда поступило около 3:30. На место происшествия прибыли представители всех профильных служб.
Пожар на втором этаже был локализован. В ходе осмотра здания следователи изъяли остатки электросети и пожарный мусор.
Предварительно установлено, что пожар произошел в результате замыкания электросети. В результате повреждены коридор на втором этаже и три кабинета.
Читайте такжеВ Черкассах на дамбе посреди Днепра горел поезд с пассажирами (видео)
По данному факту следователи районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители изъятые предметы направили на исследование. Окончательная причина возгорания будет установлена после проведения экспертизы.
Как сообщалось ранее, залы заседаний и кабинеты судей Соломенского райсуда в результате пожара не пострадали, однако выгорела комната, где хранились материалы уголовных дел.