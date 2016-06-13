Кличко призвал депутатов Киеврады поддержать Рамочную Антикоррупционную программу для Киева

“На прошлой неделе Рамочная Антикоррупционная программа для города Киева была передана на рассмотрение комиссий Киеврады. Этот документ - более 100 страниц - подготовлен членами Антикоррупционного совета, общественными экспертами, сотрудниками КГГА на уровне руководящего состава. Поддержку при разработке предоставила федеральная программа правительства Германии Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)”, - отметил Виталий Кличко.

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Он подчеркнул, что подобный документ является первым для Украины: он включает и идеологию, и методологию борьбы с коррупцией, оперирует конкретными результатами и индикаторами эффективности.

В Программе четко определены ответственные за осуществление мероприятий, благодаря чему, отметил мэр Киева, во время реализации будет заметно, кто успешно борется с коррупцией, кто тянет, а кто откровенно саботирует антикоррупционные инициативы столичной власти.

“Теперь слово за депутатами. Призываю все фракции объединить усилия и поддержать Рамочную Антикоррупционную программу города Киева как можно быстрее, - подчеркнул Виталий Кличко. - Потому что, только один штрих: например, еще в сентябре прошлого года я передал на рассмотрение Киевсовета проект решения об обязательном конкурсном отборе директоров коммунальных предприятий. Прошло 8 месяцев, а решение так и не принято. Почему? Какие политические силы не желают внедрения прозрачного процесса? Мы должны объединять усилия в борьбе с коррупцией, а не затягивать введение изменений, которые исключат коррупцию”, - подчеркнул Киевский городской председатель.