Кличко призвал депутатов Киеврады поддержать Рамочную Антикоррупционную программу для Киева
Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета объединить усилия и поддержать Рамочную Антикоррупционную программу для города Киева как можно быстрее. Об этом Кличко заявил во время заседания Антикоррупционного совета при Киевском городском голове.
“На прошлой неделе Рамочная Антикоррупционная программа для города Киева была передана на рассмотрение комиссий Киеврады. Этот документ - более 100 страниц - подготовлен членами Антикоррупционного совета, общественными экспертами, сотрудниками КГГА на уровне руководящего состава. Поддержку при разработке предоставила федеральная программа правительства Германии Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)”, - отметил Виталий Кличко.
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Он подчеркнул, что подобный документ является первым для Украины: он включает и идеологию, и методологию борьбы с коррупцией, оперирует конкретными результатами и индикаторами эффективности.
В Программе четко определены ответственные за осуществление мероприятий, благодаря чему, отметил мэр Киева, во время реализации будет заметно, кто успешно борется с коррупцией, кто тянет, а кто откровенно саботирует антикоррупционные инициативы столичной власти.
“Теперь слово за депутатами. Призываю все фракции объединить усилия и поддержать Рамочную Антикоррупционную программу города Киева как можно быстрее, - подчеркнул Виталий Кличко. - Потому что, только один штрих: например, еще в сентябре прошлого года я передал на рассмотрение Киевсовета проект решения об обязательном конкурсном отборе директоров коммунальных предприятий. Прошло 8 месяцев, а решение так и не принято. Почему? Какие политические силы не желают внедрения прозрачного процесса? Мы должны объединять усилия в борьбе с коррупцией, а не затягивать введение изменений, которые исключат коррупцию”, - подчеркнул Киевский городской председатель.