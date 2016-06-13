В Киеве предлагают установить памятник президенту США Рейгану: петиция уже набрала более тысячи подписей
Киевским властям предложили установить в столице памятник президенту США Рональду Рейгану на месте свергнутого памятника первому секретарю ЦК КПУ Дмитрию Мануильскому.
Соответствующая петиция опубликована на сайте КГГА.
"Рейган до конца своих дней был убежденным защитником независимости Украины и других стран, пострадавших от коммунистической системы", - говорится в сообщении.
Авторы петиции предложили установить памятник на перекрестке улиц Липской и Институтской, на месте свергнутого памятника первому секретарю ЦК КПУ Дмитрию Мануильскому (партийный псевдоним - Иван Безработный - УНИАН).
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"Памятник станет символическим напоминанием о приоритете таких понятий, как свобода, достоинство, мнение о собственном народе над личными целями и желаниями", - отметили авторы.
Петиция уже набрала более 1 тысячи подписей из необходимых 10 тысяч для ее рассмотрения.