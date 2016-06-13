В Киеве предлагают установить памятник президенту США Рейгану: петиция уже набрала более тысячи подписей

Соответствующая петиция опубликована на сайте КГГА.

"Рейган до конца своих дней был убежденным защитником независимости Украины и других стран, пострадавших от коммунистической системы", - говорится в сообщении.

Авторы петиции предложили установить памятник на перекрестке улиц Липской и Институтской, на месте свергнутого памятника первому секретарю ЦК КПУ Дмитрию Мануильскому (партийный псевдоним - Иван Безработный - УНИАН).

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"Памятник станет символическим напоминанием о приоритете таких понятий, как свобода, достоинство, мнение о собственном народе над личными целями и желаниями", - отметили авторы.

Петиция уже набрала более 1 тысячи подписей из необходимых 10 тысяч для ее рассмотрения.