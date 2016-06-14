На месте снесенного памятника чекистам в Киеве разбили клумбу

Как сообщает телеканал "112 Украина", в клумбе посажено около 2 тысяч цветов, в частности пионов и петуний.

К обустройству территории, которое велось 2 дня, было привлечено до 10 коммунальщиков и до 5 единиц техники.

При этом камнями, оставшимися после демонтажа памятника, выложили дорожки вокруг клумбы, залив их бетоном.

Обломки самого монумента ныне вывезены в музей авиации, их дальнейшая судьба пока неизвестна.

Помимо проведенного текущего ремонта, в сквере в дальнейшем планируется и капитальный ремонт, сроки которого должен установить Киевский городской совет.

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Памятник чекистам в Киеве был установлен в 1967 году на Лыбедской площади (площади Дзержинского) в честь сотрудников ВЧК. Авторами монумента являются скульптор Василий Бородай и архитектор Анатолий Игнащенко. Памятник был изготовлен из красного гранита и представлял собой прямоугольную глыбу высотой 9 метров, на которой был высечен горельеф с изображением лиц двух бойцов. Снизу на постаменте по периметру была надпись большими буквами «Мужественным чекистам, бойцам революции, верным сынам Родины, павшим в битвах за власть Советов, память и уважение народное».

Памятник пытались снести неоднократно, в частности в феврале 2014 года и в апреле 2016 года. Демонтаж монумента был запланирован на 25 мая, однако вместо этого неизвестные подогнали к памятнику экскаватор и начали его ломать. После некоторой приостановки разрушение монумента все же было завершено 28 мая.