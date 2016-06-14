После пожара райсуд, который рассматривает дела НАБУ, переедет в другой район

12:02, 14 июня 2016
Киев
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Часть судей Соломенского районного суда Киева, который пострадал от пожара, временно продолжат работу в здании Шевченковского райсуда.

Фото ДСНС

Об этом сообщила пресс-служба Государственной судебной администрации.

Отмечается, что пожаром 13 июня было повреждено помещение уголовной канцелярии, полностью выгорел коридор, первый этаж был залит водой во время тушения пожара, а перекрытия третьего этажа прогорели от высоких температур, что создает реальную угрозу обвала потолка в эпицентре горения и соседнем с канцелярией кабинете судьи.

Все остальные кабинеты судей от огня не пострадали, но работать в них невозможно из-за сильной закопченности и подтопления.

Было принято решение, что судьи, которые рассматривают уголовные дела, и серверное оборудование, которое обеспечивало работу суда, будут работать в помещении Соломенского суда, по адресу: улица Полковника Шутова, 1.

В то же время судьи, которые рассматривают гражданские и уголовные дела переедут в помещение Шевченковского районного суда по адресу: улица Смирнова-Ласточкина, 10-Б.

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Председатель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк пояснил, что сейчас над расчетами убытков, причиненных пожаром, работают специалисты ГСА Украины и соответствующие эксперты.

Ранее в Соломенском суде сообщили, что в результате пожара пострадали материалы из уголовной канцелярии, где хранятся уже рассмотрены уголовные производства.

Именно Соломенский райсуд столицы рассматривает дела Национального антикоррупционного бюро. Материалы, которые были присланы НАБУ, не пострадали.

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