В центре Киева неизвестные бросили взрывной пакет в подъезд дома
В Киеве на улице Саксаганского, 135 произошел взрыв.
Об этом информирует Еспресо.TV.
Двое неизвестных бросили в подъезд дома на улице Саксаганского взрывпакет.
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После взрыва начался пожар. Из-за этого пришлось проводить эвакуацию жильцов дома.
Как передает 112 Украина, охранник здания рассказал полицейским, что пакет бросил один из двух неизвестных, которые вошли в здание в капюшонах. После этого они сбежали. Индентифицировать и задержать злоумышленников пока не удалось. Периметр около здания охраняют правоохранители.
Позже Еспресо.TV сообщило, что появилось фото виновников взрыва на улице Саксаганского в центре Киева.
Ранее УНИАН сообщал, что два человека получили ожоги в результате взрыва на Трипольской ТЭС.