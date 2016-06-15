В центре Киева неизвестные бросили взрывной пакет в подъезд дома

Об этом информирует Еспресо.TV.

Двое неизвестных бросили в подъезд дома на улице Саксаганского взрывпакет.

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После взрыва начался пожар. Из-за этого пришлось проводить эвакуацию жильцов дома.

Как передает 112 Украина, охранник здания рассказал полицейским, что пакет бросил один из двух неизвестных, которые вошли в здание в капюшонах. После этого они сбежали. Индентифицировать и задержать злоумышленников пока не удалось. Периметр около здания охраняют правоохранители.

Позже Еспресо.TV сообщило, что появилось фото виновников взрыва на улице Саксаганского в центре Киева.

Ранее УНИАН сообщал, что два человека получили ожоги в результате взрыва на Трипольской ТЭС.