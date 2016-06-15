Взрыв в подъезде дома в центре Киева прогремел при попытке ограбления обменника - СМИ

Об этом сообщает КиевИнформ.

Взрыв произошел около 22.40, после этого здание загорелось. Прибывшие на место происшествия пожарные быстро потушили огонь, но из-за сильного задымления по автолестнице эвакуировали семь человек, которые живут на верхних этажах.

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Командир 10-й роты национальной полиции Киева Алексей Ковалевский рассказал, что полиция получила сообщение о том, что в обменный пункт по адресу пытаются проникнуть неизвестные. Сразу после этого поступило сообщение о взрыве.

На данный момент установлено, что неизвестные брызнули струей слезоточивого газа в охранника обменного пункта, но он успел нажать тревожную кнопку. Злоумышленники бросились прочь, но при этом бросили в подъезд дома взрывное устройство.

Нападавшие скрылись.

Как сообщал УНИАН ранее, двое неизвестных бросили в подъезд дома на улице Саксаганского взрывпакет.