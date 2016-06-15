В Киеве длинная женская юбка остановила эскалатор в метро на 20 минут

Об этом сообщается на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Девушки, следите чтобы ваши прекрасные юбки не попадали в эскалатор. Сегодня на "Вокзальной" из-за такой невнимательности, которая повлекла остановку оборудования, пассажирам пришлось почти 20 минут подниматься пешком. Не заходите за желтую ограничительную линию и не садитесь на ступеньки", - сообщили в пресс-службе.

При этом в метрополитене добавили, что с девушкой все в порядке.

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Как сообщал УНИАН, в начале мая в Киеве на четыре месяца ограничили работу одной из самых загруженных станций метро – "Вокзальной" - из-за проведения капитального ремонта. В то же время, киевляне и гости города оказались не готовы к таким ограничениям.