Из кабинета председателя Соломенского райсуда украли вещи и ноутбук, подозревают охранников из полка "Киев"

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главного управления полиции в Киеве Оксана Блищик.

По ее словам, в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о краже из кабинета председателя суда, откуда пропали личные вещи и ноутбук.

"По указанному адресу - на улицу Максима Кривоноса - немедленно прибыл наряд патрульной полиции, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, работники управления внутренней безопасности, инспекции по личному составу и прокуратуры района", - отметила Блищик.

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На месте полиция опросила трех человек, которых подозревают в совершении кражи. Выяснилось, что все они – бойцы полка особого назначения "Киев" (в составе Национальной полиции), которые обеспечивали в здании пропускной режим. В настоящее время установлено, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемых в краже доставили в управление полиции, где с ними работают следователи и оперативники. По данному факту начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко назначил служебное расследование.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Собранные материалы, в том числе и заключение служебного расследования, будут переданы в органы прокуратуры для дальнейшего расследования.

Злоумышленникам грозит до 6 лет заключения.

Напомним, в ночь на 13 июня в Соломенском суде произошел пожар, который полиция расследует как умышленное уничтожение имущества. Сообщалось, что выгорела, в частности, комната, где хранились уголовные производства.