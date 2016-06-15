Кличко обещает провести кардинальную реформу медицинской отрасли в столице

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время посещения Киевской городской клинической больницы № 14, передает пресс-служба КГГА.

Мэр осмотрел больницу, на территории которой (более 5 га) расположены много старых заброшенных зданий.

«Мы видим, в каком ужасном состоянии здесь здания. Эти корпуса были построены в 80-е и 90-е годы. Был запланирован ремонт, на который выделялись космические суммы. Будем говорить откровенно – просто осваивались деньги. Сейчас строительство заморожено. Потребности в таком количестве медицинских площадей нет, и, к тому же, эти здания уже не отвечают современным потребностям и стандартам», – отметил Виталий Кличко.

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Он подчеркнул, что в Киеве огромные площади медучреждений используются неэффективно, а город выделяет немалые средства.

«В ближайшее время мы будем презентовать программу развития столичной медицины. Мы введем кардинальную реформу медицинской отрасли в Киеве. Также презентуем и программу медицинского страхования. Все мы понимаем, что абсолютно бесплатной медицины не может быть. Наша ключевая задача – предоставление современных медицинских услуг всем, кто в них нуждается», – подчеркнул Виталий Кличко.