Столичные власти планируют начать работы по модернизации киевского зоопарка до конца года

Об этом во время встречи с директором берлинского зоопарка Андреасом Книримом и координатором аккредитационных программ Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) Эйприл Адамс заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Я пригласил представителей Европейской ассоциации зоопарков, директора берлинского зоопарка, ведь мы знаем, что зоопарк в немецкой столице является одним из лучших. Уверен, что опыт и рекомендации европейских коллег помогут нам сделать так, чтобы киевский зоопарк соответствовал самым высоким мировым стандартам», – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева напомнил, что в 2007-м году киевский зоопарк был исключен из Европейской ассоциации зоопарков, ведь он не соответствовал стандартам содержания животных.

«Поэтому мы, при помощи европейских специалистов и экспертов, заканчиваем работать над концепцией развития Киевского зоопарка. Вскоре мы ее презентуем и начнем реализовывать уже в этом году. Работы рассчитаны на 2-3 года, и за это время киевский зоопарк кардинально изменится. И, надеюсь, в ближайшее время вернемся в Европейскую ассоциацию зоопарков», – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр добавил, что концепция развития зоопарка Киева разрабатывалась с привлечением европейских экспертов, в частности, голландских ландшафтных дизайнеров, которые являются ведущими специалистами в своем деле.

В свою очередь, Андреас Книрим отметил, что впервые был в киевском зоопарке, и он произвел на гостя положительное впечатление.

«Конечно, у вас еще много работы, но я вижу, что вы делаете шаги для того, чтобы изменить все к лучшему. Поверьте, когда-то и зоопарк Берлина не был образцовым, и нам понадобилось более 10 лет, чтобы привести его в порядок. Я вижу, что у вас амбициозные планы, однако, вы можете справиться гораздо быстрее», – поделился впечатлениями директор берлинского зоопарка.

Представительница Европейской ассоциации также подчеркнула, что по сравнению с тем, каким был киевский зоопарк во время ее последнего визита несколько лет назад, сегодня он выглядит гораздо лучше.

«Это действительно ощутимые изменения, и я надеюсь, что в следующий раз мы приедем уже для того, чтобы говорить о возвращении киевского зоопарка в Европейскую ассоциацию зоопарков», – отметила Эйприл Адамс.