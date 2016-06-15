Кличко: Подготовка к отопительному сезону не должна быть сорвана

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции объекта на ул. Гетьмана, 27, где ведутся гидравлические испытания и ремонт теплосетей.

"Вместе с тем, сегодня главная проблема – блокировка счетов энергокомпаний, в частности «Киевэнерго». Поэтому я обратился к Президенту Украины с просьбой безотлагательно поручить правительству урегулировать этот вопрос", - подчеркнул Кличко.

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«У нас происходит подготовка к новому отопительному сезону, заменяем старые трубы, которые были положены еще в 60-х годах, а срок их эксплуатации – 25 лет – вдвое превышен. К сожалению, в таком состоянии большинство коммуникаций города. Мы вкладываем средства и делаем все, чтобы постепенно заменять коммуникации, которые исчерпали свой срок эксплуатации. Если теплопотери при старых коммуникациях составляли более 15%, то сейчас – 7%. Это деньги города и каждого киевлянина. Наша задача – чтобы зимой в каждой квартире, в каждом доме было тепло», – отметил Виталий Кличко.

Однако сегодня в Украине, подчеркнул мэр Киева, подготовка к отопительному сезону под угрозой срыва из-за заблокированных счетов энергокомпаний. Наложен арест на счета 104 крупнейших теплоснабжающих предприятий страны, в том числе и «Киевэнерго».

«Последствия этой ситуации могут коснуться каждого жителя столицы. Поэтому сегодня я направил письмо Президенту Украины с просьбой безотлагательно поручить правительству урегулировать этот вопрос. Наша задача – сделать все, чтобы ни в коем случае не было срыва подготовки к отопительному сезону и чтобы с наступлением холодов в каждом столичном доме было тепло», – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр также подчеркнул, что правительство и НКРЭ должны пересмотреть тарифы и не повышать их, «иначе мы столкнемся с неспособностью людей платить по новым ценам».

Вместе с тем, отметил Виталий Кличко, столичная власть делает все, чтобы уменьшить финансовое давление на киевлян из-за роста тарифов.

«Мы продолжаем устанавливать в жилых домах счетчики тепла, которые позволяют экономить до 30-40% тепла, а следовательно, и плату за него. Киев сегодня лидер по уровню оснащения приборами учета. Нам удалось оборудовать такими устройствами 90% жилых домов. Для сравнения – в среднем по стране этот показатель – 55%. До начала отопительного сезона количество счетчиков должно быть 100%», – сказал Киевский городской голова.

Кроме того, Виталий Кличко обратился к руководству «Киевэнерго», чтобы они продолжили по определенному графику монтаж всех приборов учета и проведение плановых и аварийных работ, а также обеспечили восстановление благоустройства после проведения аварийного разрытия.