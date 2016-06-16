Жэки будут работать, пока киевляне не решат создать ОСМД или сменить управителя - КГГА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что принятие 14 июня изменений в закон «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» является закономерным решением, поскольку сегодня отсутствуют подзаконные акты для взвешенного и прозрачного избрания управляющего жильцами многоквартирных домов.

Читайте такжеВ КГГА объяснили, что после первого июля ЖЭКи не прекратят обслуживать дома, где не создано ОСМД

«Мы неоднократно подчеркивали, что без должной информационной работы и при отсутствии четких требований к управляющим компаниям механизм избрания управляющего не сможет эффективно работать. Кроме того, закон не учитывал, что до момента избрания нового управляющего кому-то необходимо обеспечивать обслуживание домов. С принятием изменений в закон ЖЭКи будут убирать и содержать дома, пока люди не решат создать ОСМД или сменить управляющего», – подчеркнул он.

Он также отметил, что с принятием изменений в закон жители новосозданного ОСМД могут досрочно расторгнуть соглашение с управляющим, который их не устраивает. Также определен статус жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), которые продолжают содержать дома до момента создания ОСМД или принятия решения жильцами о смене управляющего.

Как сообщалось, Верховная Рада 14 июня приняла закон «О внесении изменений в статью 13 Закона Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» (№4680). Закон позволяет жилищно-эксплуатационным организациям не прекращать обслуживание домов после 1 июля, а также позволяет жильцам ОСМД досрочно расторгнуть договор с управляющим.