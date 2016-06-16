В Киеве маршрутка врезалась в столб, травмированы 9 человек (фото)

Авария произошла сегодня около 4.30 на Голосеевском проспекте возле дома № 128, передает Еспрессо.TV.

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Микроавтобус "Мерседес Спринтер" врезался в электроопору.

По словам свидетелей, водитель маршрутки заснул за рулем.

В результате ДТП девять человек с различными травмами были доставлены в больницу.