В Киеве маршрутка врезалась в столб, травмированы 9 человек (фото)

10:01, 16 июня 2016
Киев
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В Голосеевском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси.

За словами свідків, водій маршрутки заснув за кермом / Фото espreso.tv

Авария произошла сегодня около 4.30 на Голосеевском проспекте возле дома № 128, передает Еспрессо.TV.

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Фото espreso.tv

По словам свидетелей, водитель маршрутки заснул за рулем.

Фото espreso.tv

В результате ДТП девять человек с различными травмами были доставлены в больницу.

Фото espreso.tv

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