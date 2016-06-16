В Киеве маршрутка врезалась в столб, травмированы 9 человек (фото)
10:01, 16 июня 2016Киев
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В Голосеевском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси.
По словам свидетелей, водитель маршрутки уснул за рулем / Фото espreso.tv
Авария произошла сегодня около 4.30 на Голосеевском проспекте возле дома № 128, передает Еспрессо.TV.
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Фото espreso.tv
По словам свидетелей, водитель маршрутки заснул за рулем.
Фото espreso.tv
В результате ДТП девять человек с различными травмами были доставлены в больницу.
Фото espreso.tv
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