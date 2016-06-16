Кличко обратился к президенту, правительству и руководству "Нафтогаза" из-за блокирования счетов киевских энергокомпаний

Об этом мэр Киева заявил во время брифинга, сообщает сайт КГГА.

По словам Виталия Кличко НАК «Нафтогаз Украины» наложил арест на счета «Киевэнерго» за долги в 13 млрд грн. которые появились в 2008-2014 годах. С начала года киевской власти удалось уменьшить долг втрое - до 504 миллиона гривен, но арест счетов теплоснабжающих предприятий города ставит под угрозу подготовку к новому отопительному сезону. «Сегодня в Киеве ведутся гидравлические испытания и ремонт теплосетей. И ситуация такая, что теплопредприятия могут в любой момент прекратить эти работы. Более того, «Киевэнерго» уже заявило, что может с 27 июня прекратить горячее водоснабжение во всей столице. Я считаю такой шаг недопустимым! Поэтому, выход из ситуации с блокированием счетов должен быть найден», – подчеркнул Виталий Кличко. Мэр Киева также обосновал свое обращение тем, что кроме столицы данная проблема затрагивает жителей других городов Украины.

«Как мэр столицы, как председатель Ассоциации городов Украины я обратился к президенту, к правительству и к руководству «Нафтогаза» относительно урегулирования ситуации с блокированием счетов энергокомпаний. И прошу рассмотреть эту проблему на ближайшем заседании СНБО. Ведь эта ситуация сегодня касается не только Киева, где арестованы счета «Киевэнерго». А и 104-х теплопредприятий, преимущественно в различных регионах Украины (Запорожской, Житомирской, Харьковской, Львовской и Винницкой областях)», – подчеркнул Виталий Кличко. Кроме того, столичный мэр отметил, что держит ситуацию в Киеве под полным контролем и уже обратился к руководству «Киевэнерго», с распоряжением продолжили по графику монтаж всех приборов учета и проведение плановых и аварийных работ. «Чтобы эта ситуация с летним блокированием счетов не оставила Киев зимой без тепла. Подготовка к отопительному сезону не должна быть сорвана», – подчеркнул Киевский городской голова во время брифинга.

Напомним, это уже не первое открытое обращение Виталия Кличко до высших руководящих органов государства. До этого мэр Киева инициировал обращение Киевсовета в парламент, чтобы народные депутаты применили все механизмы, чтобы правительство отменило постановление № 758 о повышении цен на газ для населения. Кроме того Виталий Кличко неоднократно подчеркнул, что обратился к правительству и НКРЭ относительно пересмотра установленных ими новых тарифов.

«Нельзя их сейчас повышать вдвое! Мы столкнемся с неспособностью людей платить по таким ценам. Должна же быть какая-то логика и обоснованность. Если не растут зарплаты и пенсии, как могут взлететь вдвое платежи?» – подчеркнул Виталий Кличко во время брифинга.

«Поэтому я инициирую обращение Киевсовета в парламент, который, считаю, должен нас поддержать и применить все механизмы, чтобы правительство отменило постановление № 758 о повышении цен на газ для населения», – подчеркнул мэр Киева. Также Виталий Кличко отметил, что с начала года Киев втрое сократил объем задолженности за потребленный газ, который пошел на производство тепловой энергии. На конец 2015 года тепловики имели долг 1,6 млрд грн. Сегодня он составляет 504 млн грн.