Кличко поздравил работников сферы здравоохранения с профессиональным праздником

«Ваша ежедневная работа – без преувеличения – чрезвычайно важна для каждого из нас. Ведь вы помогаете людям сохранить самое ценное, что у них есть – здоровье, а зачастую и их жизнь. Я искренне поздравляю каждого из вас с днем медицинского работника и желаю всего наилучшего. Спасибо вам за ваш труд, ваши силы и вашу энергию», – отметил Виталий Кличко, поздравляя столичных медиков во время торжественных мероприятий в Национальной опере.

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«Наша задача – чтобы изменения в системе здравоохранения ощутил каждый: и медицинские работники, и пациенты. Понимая сложную ситуацию мы постепенно, шаг за шагом, делаем все, чтобы изменить ее на лучше. Чтобы медицинская отрасль в столице развивалась, а медики работали в достойных условиях», – подчеркнул мэр Киева.

Так, Виталий Кличко отметил, что в этом году в столице открылось кардиологическое отделение Александровской больницы, отделения детской травматологии в клинической больнице № 1, отделение ухода за новорожденными в родильном доме № 2.

«Мы также привлекаем инвесторов, чтобы приобрести оборудование, которого не хватало годами», – подчеркнул Киевский городской голова.

Мэр Киева вручил лучшим работникам сферы здравоохранения столицы благодарности городского головы и знаки отличия министерства здравоохранения, а также отметил, что власти Киева выделили дополнительно 150 млн грн, чтобы каждый медицинский работник столицы получал надбавку к зарплате.