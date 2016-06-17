Киевское метро из-за концерта "Океана Эльзы" 18 июня продлит работу на 2 часа

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается в сообщении, соответствующее решение было принято для того, чтобы все комфортно добрались домой после концерта группы «Океан Эльзы», который состоится на НСК «Олимпийский».

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Кроме того, после окончания концерта в случае необходимости в метро будут предусмотрены дополнительные поезда.

Также в зависимости от пассажиропотока после концерта возможны ограничения на вход для пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».