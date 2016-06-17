Киевское метро из-за концерта "Океана Эльзы" 18 июня продлит работу на 2 часа
13:37, 17 июня 2016Киев
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В Киеве в ночь с 18 на 19 июня работа метрополитена будет продлена на два часа.
Метро продлит работу из-за концерта / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Как отмечается в сообщении, соответствующее решение было принято для того, чтобы все комфортно добрались домой после концерта группы «Океан Эльзы», который состоится на НСК «Олимпийский».
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Кроме того, после окончания концерта в случае необходимости в метро будут предусмотрены дополнительные поезда.
Также в зависимости от пассажиропотока после концерта возможны ограничения на вход для пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».
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