В Киеве появился новый исполняющий обязанности главного архитектора города

17:07, 17 июня 2016
Киев
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Исполняющим обязанности главного архитектора города Киева стал Александр Свистунов, который ранее был и.о. первого заместителя директора Департамента градостроительства и архитектуры.

jst-ru.livejournal.com

Об этом говорится в соответствующем распоряжении ”Об исполнении обязанностей директора Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации)” от 15 июня, обнародованном на сайте КГГА.

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Согласно документу, Свистунов заступил на новую должность 16 июня.

Ранее в.а. главного архитектора столицы был Юрий Таций, к нему - Анна Бондарь.

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