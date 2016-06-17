В Киеве появился новый исполняющий обязанности главного архитектора города

Об этом говорится в соответствующем распоряжении ”Об исполнении обязанностей директора Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации)” от 15 июня, обнародованном на сайте КГГА.

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Согласно документу, Свистунов заступил на новую должность 16 июня.

Ранее в.а. главного архитектора столицы был Юрий Таций, к нему - Анна Бондарь.