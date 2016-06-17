В Киеве прошел выпуск курсантов Национальной академии внутренних дел (фоторепортаж)

Как отмечает пресс-служба академии, на мероприятиях присутствовали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр образования и науки Лилия Гриневич, председатель Национальной полиции Хатия Деканоидзе, глава Консультативной Миссии ЕС в Украине Кястутис Ланчинскас, представители посольств Белоруссии, Грузии, Германии, Польши, США в Украине и другие.

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Председатель Нацполиции пожелала выпускникам быть честными и профессиональными полицейскими, всегда защищать украинский народ.

"Каждый из вас должен осознавать – для чего он пришел на службу. Вас ждут непростые испытания, ведь именно вам необходимо доказать, что вы достойны, сможете оправдать доверие населения. На вас лежит большая ответственность, поэтому не подведите", - заявил в свою очередь Аваков.

Молодые офицеры получили дипломы об окончании обучения и погоны.

Отличникам обучения документы об образовании вручил министр внутренних дел, а ректор академии, по давней украинской традиции, символическим казацким оружием – жезлом – приобщил к славной когорте защитников правопорядка.