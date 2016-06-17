Мэр Киева посетил детский диагностический центр

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"К сожалению, прошлое руководство Киевского городского детского диагностического центра безответственно относилось к выполнению своих обязанностей. Много дорогих медицинских приборов не работали, не вводились в эксплуатацию, не проводились некоторые процедуры и реабилитация детей. С начала этого года в Центре назначен новый главный врач – Андрей Семиволос. Надеюсь, с новым руководителем это медицинское учреждение начнет новую жизнь. А мы, как столичные власти, будем инвестировать деньги для доведения этого центра до должного современного уровня – оборудование, где нужно, будет отремонтировано и введено в эксплуатацию", – отметил Кличко.

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Мэр отметил, что за 2015 год в центре прошли лечение более 60 тысяч детей.

Кроме того, Кличко рассказал, что в этом году в Киеве продолжили социальную программу "Стоп инфаркт", которую столичная власть совместно с Институтом сердца начала прошлого года.

"Утром я посетил Институт сердца, где мы реализуем программу "Стоп инфаркт". В прошлом году киевлянам сделали тысячу бесплатных операций по стентированию. И эту программу мы будем продолжать", – сказал Киевский городской голова.