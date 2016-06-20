Полиция Киевской области предупредила водителей об ограничении движения из-за ремонта на двух трассах

Об этом УНИАН сообщили в Управлении превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

В частности, учитывая ремонт, возможны осложнения в движении возле сел Круглик, Калиновка, Пинчуки, Винницкие Ставы, Хлепчата (автодорога «Киев – Одесса»).

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Также в направлении Киева частично перекрыта автодорога «Киев - Знаменка». Ремонтно-дорожные работы проводятся близ сел Лесники, Ходосеевка, Романьков, Новые Безрадичи и Таценки.

Полиция просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, учитывать указанные ограничения при планировании маршрутов, неуклонно придерживаться Правил дорожного движения и требований дорожных знаков, прежде всего временно установленных.