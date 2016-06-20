В Киеве автомобиль влетел в остановку общественного транспорта, погибла женщина

23:26, 20 июня 2016
Киев
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В Киеве на Московском проспекте автомобиль "Опель вектра", за рулем которого находился мужчина 1988 г.р., зацепил маршрутку и влетел в остановку общественного транспорта.

facebook: Оксана Блищик

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь столичного управления Нацполиции Оксана Блищик,

В результате ДТП смертельную травму получила женщина 1955 г.р.

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facebook.com/dtp.kiev.ua

"По предварительной информации, в лечебные учреждения доставлены шесть человек, в том числе водитель иномарки", - отметила Блищик.

На месте работает следственно-оперативная группа, следователи и эксперты. Проводится осмотр места события и другие первоочередные следственные действия, чтобы установить причины и обстоятельства ДТП. Уголовное производство начато по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.

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