В Киеве автомобиль влетел в остановку общественного транспорта, погибла женщина

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь столичного управления Нацполиции Оксана Блищик,

В результате ДТП смертельную травму получила женщина 1955 г.р.

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"По предварительной информации, в лечебные учреждения доставлены шесть человек, в том числе водитель иномарки", - отметила Блищик.

На месте работает следственно-оперативная группа, следователи и эксперты. Проводится осмотр места события и другие первоочередные следственные действия, чтобы установить причины и обстоятельства ДТП. Уголовное производство начато по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.