Столичные власти и активисты остановили незаконную застройку возле Софии Киевской

Об этом 20 июня сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Дмитрий Белоцерковец.

«На Гончара незаконное строительство в буферной зоне Софии Киевской приостановлено не добровольными действиями. Городская власть вместе с активной общественностью действовали решительно - застройщику урок!», – написал он.

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По словам депутата, застройщик не желал содействовать городу и активистам, отказавшись самостоятельно демонтировать незаконное строительство, а наоборот ускорив работы. Однако, благодаря вмешательству городской власти, утром, 20 июня все незаконные работы по улице Гончара были остановлены, а коммунальные службы начали демонтаж строительного забора. Дмитрий Белоцерковец также напомнил, что действия застройщика прямо противоречили требованиям городской власти и ставили под угрозу ценность важного культурного объекта столицы.

«Застройщик проигнорировал требования города исходя из претензии ЮНЕСКО не уходить за отметку 27 метров по высоте. Сейчас отметка около 30-32 метров, помимо этого планировалось увеличить этажность застройки. В последние пару недель застройщик активизировался, надеясь попробовать быстро завершить строительство, а потом через суды ввести здание в эксплуатацию. Из-за таких действий Софию Киевскую могут исключить из списка культурного наследия ЮНЕСКО. На следующей неделе там как раз будет подниматься вопрос данного строительства», – добавил депутат.