Столичные власти и активисты остановили незаконную застройку возле Софии Киевской
Незаконное строительство, угрожавшее исключить Софию Киевскую из списка культурного наследия ЮНЕСКО, было остановлено киевской властью при поддержке местных активистов.
Об этом 20 июня сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Дмитрий Белоцерковец.
«На Гончара незаконное строительство в буферной зоне Софии Киевской приостановлено не добровольными действиями. Городская власть вместе с активной общественностью действовали решительно - застройщику урок!», – написал он.
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По словам депутата, застройщик не желал содействовать городу и активистам, отказавшись самостоятельно демонтировать незаконное строительство, а наоборот ускорив работы. Однако, благодаря вмешательству городской власти, утром, 20 июня все незаконные работы по улице Гончара были остановлены, а коммунальные службы начали демонтаж строительного забора. Дмитрий Белоцерковец также напомнил, что действия застройщика прямо противоречили требованиям городской власти и ставили под угрозу ценность важного культурного объекта столицы.
«Застройщик проигнорировал требования города исходя из претензии ЮНЕСКО не уходить за отметку 27 метров по высоте. Сейчас отметка около 30-32 метров, помимо этого планировалось увеличить этажность застройки. В последние пару недель застройщик активизировался, надеясь попробовать быстро завершить строительство, а потом через суды ввести здание в эксплуатацию. Из-за таких действий Софию Киевскую могут исключить из списка культурного наследия ЮНЕСКО. На следующей неделе там как раз будет подниматься вопрос данного строительства», – добавил депутат.