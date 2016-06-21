Кличко: Ассоциация городов Украины должна обратиться в ВР, чтобы правительство отменило постановление о повышении цен на газ

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, выступая на XII Украинском муниципальном форуме – ежегодном мероприятии, учрежденном Ассоциацией городов Украины, который открылся в Одессе.

«Резонансная и важная для людей проблема, на которую никоим образом не влияет местная власть, – тарифы. И в полной мере мы с ней столкнемся вскоре, когда люди получат новые платежки», – сказал Виталий Кличко.

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Мэр подчеркнул, что заявлял свою позицию неоднократно: нельзя повышать тарифы вдвое, когда не меняются зарплаты и пенсии, ведь люди просто не смогут платить, и это может привести к коллапсу системы ЖКХ, передает пресс-служба КГГА.

«Поэтому, я заявил, что инициирую обращение Киевсовета в парламент, который, считаю, должен нас поддержать и применить все механизмы чтобы правительство отменило постановление № 758 о повышении цен на газ для населения. И, думаю, такое же обращение к Верховной Раде может принять и наша Ассоциация», – подчеркнул Виталий Кличко.