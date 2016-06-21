В Киеве после ночной эвакуации вокзала полиция ищет "минера"

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

"Сегодня около 3:30 в дежурную часть линейного отдела полиции на станции "Киев-Пассажирский" позвонил мужчина и сообщил, что если ему не передадут деньги (сумму не указал), он все взорвет", - говорится в сообщении.

С опасной территории эвакуировали 350 пассажиров и 75 сотрудников вокзального комплекса.

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Правоохранители тщательно осмотрели здание и прилегающую территорию, но взрывных устройств или веществ не обнаружили. Около 5:00 работу вокзала возобновили. Задержки движения поездов не было.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Полиция проводит мероприятия, направленные на установление псевдоминера.

Уже установлено, что звонок был осуществлен с мобильного телефона в Шевченковском районе столицы. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.