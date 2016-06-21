Умер "голос" киевского метро Николай Петренко (фото, видео)

Это его голос звучит в Киевском метрополитене во время объявления станций, написала на своей странице в Facebook директор Департамента культуры КГГА Диана Попова.

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"Сегодня не стало генерального директора Киевского академического театра кукол Николая Петренко. Его яркий голос, слышен в поездах киевского метро, еще долго будет напоминать нам об огромной потере", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля на 92-м году жизни скончался выдающийся певец, народный артист Украины Дмитрий Гнатюк.