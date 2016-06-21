Умер "голос" киевского метро Николай Петренко (фото, видео)
17:02, 21 июня 2016Киев
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Умер генеральный директор Киевского академического театра кукол Николай Петренко.
Умер Николай Петренко / facebook.com/diana.popova
Это его голос звучит в Киевском метрополитене во время объявления станций, написала на своей странице в Facebook директор Департамента культуры КГГА Диана Попова.
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"Сегодня не стало генерального директора Киевского академического театра кукол Николая Петренко. Его яркий голос, слышен в поездах киевского метро, еще долго будет напоминать нам об огромной потере", - говорится в сообщении.
Станции метро from anya garienchick on Vimeo.
Как сообщал УНИАН, в конце апреля на 92-м году жизни скончался выдающийся певец, народный артист Украины Дмитрий Гнатюк.
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