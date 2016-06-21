За два года войны в жизни Киева не произошло серьезных срывов в работе - Financial Times

По мнению авторов материала, после Майдана Кличко уступил своим политическим амбициям из-за критической ситуации в стране. «…более двух лет назад во время «Революции достоинства», Кличко был одним из самых заметных политических лидеров протеста и претендентом на президентское кресло. Однако, не желая разделять прозападный электорат, Кличко поддержал Порошенко на президентских выборах в 2014 году и стал мэром Киева. Теперь, спустя два года управления городом, 44-летний Кличко начинает понимать, насколько серьезны украинские проблемы на примере одной только столицы. До сих пор непонятно, станет эта должность для Кличко трамплином, или он погрузнет из-за неё в трясине», – говориться в статье.

Авторы материала отмечают, что за время своей работы Виталию Кличко действительно удалось сделать многое, хотя этот результат и не бросается в глаза. «Городские финансы поправили облигациями в 500 миллионов долларов, реструктуризацией, полной разбивкой бюджетных расходов и конкурентными закупками. Долгое время они были средством незаконного обогащения, а теперь они все публикуются в интернете по инициативе создания электронного государственного управления. В то время, как ВВП Украины упал на 10 процентов в прошлом году, инициативы по прозрачности позволили увеличить бюджет Киева на 30 процентов. Мэр также поработал над тем, чтобы улучшить атмосферу города, закрыв неконтролируемые паркинги и убрав киоски, которые не платили налоги, продавали алкоголь под школами и в парках. Также Кличко расширил сеть велосипедных дорожек», – говориться в статье.

По словам авторов публикации Виталию Кличко сложно сохранить высокий рейтинг потому, что работа, которую он делает является системной и не дает моментальных улучшений. «Я не увидел пока что никаких серьезных изменений к лучшему, но и скандалов больших тоже не было», - цитирует издание Андреаса Умланда, учёного, живущего в Украине. «Наверное это можно занести в успехи, если за два года войны на востоке в жизни столицы не произошло серьёзных срывов в работе. Думаю, если улучшения в Киеве будут иметь место, то Кличко сможет вернуться на пьедестал общенационального политика», – добавил Умланд.