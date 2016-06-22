Эксперт уверяет, что Киев согласился помочь Львову с вывозом мусора в безопасных для жителей столицы объемах

Последний в свою очередь согласился принять несколько машин с твердыми бытовыми отходами для их утилизации на мусоросжигательном заводе "Энергия".

Так, столичные власти согласились помочь Львову только тогда, когда провели оценку возможностей завода "Энергия" и установили безопасное для киевлян ограничение по объемам переработки мусора, заявил Евгений Русин, директор коммунального предприятия "Киевкомунсервис".

"На завод каждый день поступает от 750 до 1100 тонн мусора. Во Львове ежедневно образуется около 650 тонн. Мы согласились принять часть отходов Львова только в безопасных для горожан рамках, это до 200 тонн в день, то есть около 10 машин в день. Мы имеем запас прочности и не нагружаем завод на полную мощность", - считает эксперт.

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По его словам, у Киева есть возможность, которой нет во Львова, и сжигать больше мусора столице выгодно. Он объяснил это тем, что пар, который образуется во время сжигания отходов, используется для нагрева воды, идущей по трубам в жилые дома Харьковского массива, а также экономится газ, которого раньше необходимо было гораздо больше для получения тепловой энергии.

"Во Львове сейчас тяжелая ситуация – у города всего один полигон, который временно закрыт. Если бы соседние города были в состоянии принять хотя бы по одной машине мусора, то не пришлось бы везти его 500 километров в столицу. В то же время, именно столица имеет возможность без какого либо ущерба для своих мощностей помочь Львову", - считает Русин.

Кроме того, эксперт привел пример ситуации в июне 1995 года, когда в Харькове вышли из строя очистные сооружения и весь город месяц сидел без воды. Тогда Харькову помогала вся страна, а НАТО прислало уникальный насос. По словам Русина, логично, чтобы и другие города страны помогали друг другу, как сейчас Киев Львову.