Появилось видео момента жуткого ДТП в Киеве, в котором водитель протаранил остановку (фоторепортаж)

Соответствующую видеозапись на своем YouTube-канале опубликовал сервис Videoprobki.

ДТП произошло вчера вечером в Киеве на Московском проспекте.

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На видео видно, как водитель на красном Opel Vectra, двигаясь в крайней левой полосе со стороны улицы Елены Телиги в сторону Петровки, вылетел с проезжей части и врезался в остановку общественного транспорта.

В результате этого погибла женщина 60 лет, были травмированы еще шесть человек.

Напомним, ДТП произошло 20 июня. В Киеве на Московском проспекте автомобиль "Опель вектра", за рулем которого находился мужчина 1988 г.р., зацепил маршрутку и влетел в остановку общественного транспорта.