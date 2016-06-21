Появилось видео момента жуткого ДТП в Киеве, в котором водитель протаранил остановку (фоторепортаж)
Появилось видео момента столкновения авто Opel Vectra с остановкой общественного транспорта, на которой находились люди.
Соответствующую видеозапись на своем YouTube-канале опубликовал сервис Videoprobki.
ДТП произошло вчера вечером в Киеве на Московском проспекте.
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На видео видно, как водитель на красном Opel Vectra, двигаясь в крайней левой полосе со стороны улицы Елены Телиги в сторону Петровки, вылетел с проезжей части и врезался в остановку общественного транспорта.
В результате этого погибла женщина 60 лет, были травмированы еще шесть человек.
Напомним, ДТП произошло 20 июня. В Киеве на Московском проспекте автомобиль "Опель вектра", за рулем которого находился мужчина 1988 г.р., зацепил маршрутку и влетел в остановку общественного транспорта.