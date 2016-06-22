В Киеве водители пригородных маршруток угрожают забастовкой из-за нелегальных перевозчиков

Туда уже приехали полсотни маршруток, сообщает ТСН.uа.

В полиции ожидают, что в акции примут участие полторы тысячи водителей маршруток. Они говорят, что на дорогах появились нелегальные перевозчики на Sprinter, которые забирают их пассажиров, оставляя только льготников.

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Часть маршруток Киево-Святошинского района все же будут работать сегодня. Движению в центре Киева ничего не угрожает, маршрутки выстроились на площади перед администрацией.

Кроме того, броварское направление в сторону столицы сейчас движется. Водители, которые принимают участие в митинге, говорят, что жители области сегодня смогут доехать до Киева, поскольку на забастовку прибыли маршрутки, которые сегодня не работают.