Протестующие водители пригородных маршруток в Киеве выдвинули свои требования

10:06, 22 июня 2016
Киев
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В Киеве возле здания областного совета продолжается забастовка перевозчиков, которые возят людей из пригорода в столицу.

/ Фото УНІАН

Делегация от водителей уже пошла к председателю ОГА, передает ТСН.

Маршрутчики ожидают, что созданное государственное предприятие не будет занимать их маршруты, которые они выиграли во время конкурсов, а будет прорабатывать новые маршруты.

"Они не берут деревню, где нет транспортного маршрута. Они берут действующий маршрут, который сегодня обслуживается", - говорят водители.

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Также к маршруткам присоединились бойцы АТО, их здесь 10-15 человек. Им также важна позиция перевозчиков, потому что их льготы зависят от того, будут ли ездить маршрутчики.

Сейчас акция проходит мирно.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве водители пригородных маршруток угрожают забастовкой из-за нелегальных перевозчиков.

Ожидается, что в акции примут участие полторы тысячи водителей маршруток. Они говорят, что на дорогах появились нелегальные перевозчики на Sprinter, которые забирают их пассажиров, оставляя только льготников.

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