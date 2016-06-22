Протестующие водители пригородных маршруток в Киеве выдвинули свои требования
В Киеве возле здания областного совета продолжается забастовка перевозчиков, которые возят людей из пригорода в столицу.
Делегация от водителей уже пошла к председателю ОГА, передает ТСН.
Маршрутчики ожидают, что созданное государственное предприятие не будет занимать их маршруты, которые они выиграли во время конкурсов, а будет прорабатывать новые маршруты.
"Они не берут деревню, где нет транспортного маршрута. Они берут действующий маршрут, который сегодня обслуживается", - говорят водители.
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Также к маршруткам присоединились бойцы АТО, их здесь 10-15 человек. Им также важна позиция перевозчиков, потому что их льготы зависят от того, будут ли ездить маршрутчики.
Сейчас акция проходит мирно.
Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве водители пригородных маршруток угрожают забастовкой из-за нелегальных перевозчиков.
Ожидается, что в акции примут участие полторы тысячи водителей маршруток. Они говорят, что на дорогах появились нелегальные перевозчики на Sprinter, которые забирают их пассажиров, оставляя только льготников.