В Киеве презентовали концепцию развития системы здравоохранения столицы

Виталий Кличко подчеркнул, что целью столичных властей является создание принципиально новой системы, где все средства выйдут из тени и будут вкладываться в достойную зарплату врачей, современное медицинское оборудование больниц, в препараты для киевских пациентов.

«Мы рассчитываем, что со временем эта система станет основой для перехода на страховую медицину», – подчеркнул мэр.

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Мэр Киева отметил, что для создания эффективных условий для работы медиков и лечения пациентов столичные власти будут привлекать лучший мировой опыт, международные организации, специалистов и инвесторов, которые готовы помогать воплощать ноу-хау в медицинской сфере столицы.

Мэр поблагодарил представителей USAID, UNICEF, UNAIDS, ЕБРР, ОБСЕ и других организаций за ту поддержку, которую они постоянно осуществляют в медицинской и других сферах. По словам Виталия Кличко, город ждет иностранных партнеров и инвесторов, которым создает максимально благоприятные условия для инвестирования в модернизацию здравоохранения столицы.

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«Те преобразования, которые мы начинаем внедрять – сложные, возможно, болезненные, но их нужно воплощать», – подчеркнул Виталий Кличко.

Целью предложенной Концепции развития системы здравоохранения Киева является предоставление более качественных и доступных медицинских услуг для населения, рациональное использование средств больниц и создание более благоприятных условий труда для врачей. В рамках концепции планируется создать электронную систему обслуживания пациентов, в частности, внедрение электронной регистратуры, медицинской карты и создания единой системы учета.

В международной конференции «Развитие системы здравоохранения города Киева» приняли участие и.о министра здравоохранения Украины Виктор Шафранский, и.о. директора миссии USAID Джон Пэннел, директор UNAIDS в Украине Яцек Тишко, председатель представительства ЮНИСЕФ Джованна Берберис, представители дипломатических представительств в Украине, Мирового банка, ЕБРР, Американской торговой палаты и другие.

По словам Джона Пэннела, американское правительство поддерживает Киев во внедрении медицинской реформы. Кроме того, в рамках программы Fast Track Киев получит техническую и финансовую помощь. Также столица получит поддержку в лечении и профилактике туберкулеза, отметил представитель USAID.

«Как сказал мэр, Киев может стать образцом воплощения медицинской реформы и примером для других городов Украины», – отметил Джон Пэннел.