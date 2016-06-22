Частично разрушенный дом Сикорского в Киеве вернули государству

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Ранее военной прокуратурой Киевского гарнизона было инициировано расторжение договора аренды дома в судебном порядке ввиду того, что в течение 15 лет арендатором не было проведено никаких строительных работ, арендованное имущество содержалось с нарушением санитарных норм и правил пожарной безопасности, что привело к аварийному состоянию здания.

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"21.06.2016, после пересмотра в апелляционном порядке, вступило в законную силу решение хозяйственного суда города Киева от 11.12.2015, которым удовлетворены исковые требования военной прокуратуры и расторгнут договор аренды указанного нежилого помещения", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2000 году дом Сикорских по улице Ярославов Вал, 15-б в Киеве передали в аренду Международному благотворительному фонду "Музей воздухоплавания и авиации имени Сикорского" с целью размещения в нем музея и обеспечения его функционирования.

Знаменитый авиаконструктор Сикорский жил в этом доме в 1904-1912 годах.

В Минобороны заявляли, что консервация и реставрация дома Сикорских будет стоить, по предварительным расчетам, 75 млн грн. После реставрации здание будет включено в состав Национального военно-исторического музея.