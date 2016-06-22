В Киеве на рынке продавец-инвалид обстрелял из травмата "подозрительную" женщину

Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, происшествие случилось на рынке сезонной торговли по улице Луначарского.

Сотрудники Днепровского управления полиции получили сообщение, что неизвестный мужчина на улице из неустановленного оружия нанес ранение женщине. По указанному адресу сразу же выехал наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа управления в полном составе. Прибыв на место, правоохранители опросили свидетелей и очевидцев данного инцидента.

В свою очередь подозреваемый, мужчина-инвалид, рассказал сотрудникам полиции свою версию происшествия. По его словам, он на рынке подрабатывает продажей различных небольших вещей.

Читайте такжеВ Киеве собственник "незаконного объекта" обстрелял двух коммунальщиков, демонтировавших его - КГГА

Когда к нему подошла незнакомка, ее поведение вызвало у него подозрения. Мол, вместо покупки, она якобы задумала украсть его товар.

Сначала он сделал ей замечание, а затем достал свой травматический пистолет и совершил несколько выстрелов. Прохожие граждане немедленно позвонили в полицию и вызвали врачей.

Как позже констатировали медики: 42-летняя женщина получила телесные повреждения брюшной полости, травмы головы и ноги. Потерпевшей оказали необходимую помощь, ее здоровью сейчас ничего не угрожает.

Читайте такжеПод Житомиром с полигона обстреляли центр села: попали в недействующий мост (фото, видео)

Следственным отделом Днепровского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Поскольку задержанный мужчина имеет физические недостатки, то в настоящее время в отношении него избирается мера пресечения, не связанная с арестом. Досудебное расследование по делу продолжается.