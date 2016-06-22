Кличко: Великобритания поддержала проект актуализации Стратегии развития Киева

Правительство Великобритании поддержало проект по актуализации Стратегии развития Киева, разработки организационно-методологической базы Офиса стратегических реформ и подготовки управленческой части Годового отчета города Киева за 2015 год. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время учредительного совещания по актуализации Стратегии развития города Киева до 2025 года.

Он отметил, что КГГА имеет опыт успешного сотрудничества с проектной командой «UK-UA: Поддержка реформ в Украине».

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«В прошлом году совместными усилиями мы подготовили первый Годовой отчет города Киева за 2014 год, который был высоко оценен международными кредиторами Киева и дал возможность сохранить более 100 миллионов долларов США для города», – подчеркнул Виталий Кличко.

Новый проект, отметил мэр Киева, призванный повысить эффективность, прогнозируемость и прозрачность деятельности КГГА. А одним из ключевых направлений проекта является актуализация Стратегии развития столицы до 2025 года – главного документа, определяющего приоритеты и направления развития столицы.

Виталий Кличко выразил надежду, что стратегия города будет разработана в четырехмесячный срок. И отметил, что для обеспечения успешного принятия Киевсоветом актуализированной Стратегии необходимо привлечь к процессу обсуждения депутатов городского совета.

«Я убежден, что обновленная редакция Стратегии заложит качественный фундамент для развития нашего города и комфорта его жителей», – сказал Киевский городской голова.