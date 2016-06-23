В Киеве ночью на парковке горели автомобили (фото)

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Инцидент случился на Туполева, вблизи дома по номеру 16б на асфальтированной площадке горело четыре автомобиля. Один из них - "Фиат" сгорел дотла.

Пожарные прибыли оперативно, но огонь уничтожил авто. Жители и автовладельцы успели отогнать свои авто.

Однако несколько машин, кроме "Фиата", который сгорел дотла существенно были повреждены огнем.

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Одну из машин, а именно ВАЗ пришлось толкать, ведь у нее выгорел моторный отсек. Как рассказал владелец ВАЗа, когда он выбежал из дома, то увидел, что его машину уже оттолкали от горящего "Фиата".

Также досталось автомобилю "Опель" - у него поврежден огнем правый бок. Жители считают,что причина возгорания - поджог, правоохранители и пожарные рассматривают несколько версий возгорания.