В Киеве ночью на парковке горели автомобили (фото)
В Шевченковском районе Киева на улице Туполева произошло возгорание нескольких автомобилей, находившихся на стоянке.
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Инцидент случился на Туполева, вблизи дома по номеру 16б на асфальтированной площадке горело четыре автомобиля. Один из них - "Фиат" сгорел дотла.
Пожарные прибыли оперативно, но огонь уничтожил авто. Жители и автовладельцы успели отогнать свои авто.
Однако несколько машин, кроме "Фиата", который сгорел дотла существенно были повреждены огнем.
Читайте такжеВ центре Киева неизвестные бросили взрывной пакет в подъезд дома
Одну из машин, а именно ВАЗ пришлось толкать, ведь у нее выгорел моторный отсек. Как рассказал владелец ВАЗа, когда он выбежал из дома, то увидел, что его машину уже оттолкали от горящего "Фиата".
Также досталось автомобилю "Опель" - у него поврежден огнем правый бок. Жители считают,что причина возгорания - поджог, правоохранители и пожарные рассматривают несколько версий возгорания.