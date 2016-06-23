В киевском метрополитене озвучили график работы "Вокзальной" в праздничные выходные
18:29, 23 июня 2016Киев
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27 и 28 июня станция киевского метро "Вокзальная" будет работать в обычном режиме, без ограничений на вход.
В Киеве на четыре месяца ограничивается работа самой загруженной станции метро - "Вокзальной" / УНИАН
Такие временные изменения введены в связи с празднованием дня Конституции Украины и переносом рабочего дня на 2 июля, сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
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1 и 2 июля станция не будет принимать пассажиров по графику рабочего дня. В частности, «Вокзальная» будет закрыта на вход с 7.00 до 9.30 и с 16.00 до 19.30.
Как известно, на этой станции продолжается капитальный ремонт эскалатора. Работы ведутся круглосуточно. До 6 сентября планируется завершить ремонт двух эскалаторов поочередно.
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