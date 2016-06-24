В Киеве на троллейбусной остановке нашли гранату

Об этом говорится в сообщении на сайте Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Отмечается, что утром в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта на площади Тараса Шевченко лежит граната. Получив информацию, по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа.

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"На месте происшествия правоохранители, согласно справке специалиста-взрывотехника, обнаружили и изъяли гранату Ф-1 с запалом. Откуда в общественном месте появился опасный предмет, выяснит следствие. Изъятая граната направлена на экспертное исследование", - говорится в сообщении и отмечается, что граната лежала в картонной коробке возле цветочного киоска.

В полиции сообщили, что продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.